Англія

Незважаючи на те, що форвард був заграний за національну збірну Англії.

Англійський нападник Мейсон Грінвуд продовжує процес відновлення професійної кар’єри після зняття обвинувачень у жорсткому відношенні до своєї дівчини.

Відтоді 23-річний гравець уже встиг залишити Манчестер Юнайтед, провести відмінну кампанію в іспанському Хетафе, і зрештою був придбаний французьким Марселем за 26 млн євро влітку минулого року й виступає в Лізі 1 і повсякдень.

Утім, дорога до національної збірної Англії для футболіста, судячи з усього, була закритою, тому він вирішив подати запит на зміну футбольного громадянства.

Новою футбольною батьківщиною Грінвуд обрав для себе Ямайку, і зрештою ФА та ФІФА підтвердили таку можливість для гравця.

Навіть незважаючи на той факт, що в 2020 році від дебютував за національну збірну Англії в матчі Ліги націй УЄФА проти Ісландії (1:0).

Грінвуд також виступав за юнацькі збірні Англії до 15, 17 та 18 років, а також за молодіжну команду "трьох левів".

У цьому сезоні Мейсон забив 17 голів та віддав чотири гольові передачі за 31 матч.