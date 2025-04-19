Англія

Клуб іде в зоні вильоту Чемпіоншипу, маючи шанси на порятунок.

Кардіфф Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера Емера Ризи.

Спеціаліста призначили керманичем клубу в грудні 2024 року. Зараз Кардіфф Сіті йде 23-м (із 24-х) у турнірній таблиці другого дивізіону країни, маючи 42 залікових бала після 43-х зіграних поєдинків.

Сезон-2024/25 клуб завершить на чолі з Аароном Ремзі. Зазначимо, що у вересні 2024-го 34-річний валлієць отримав необхідні тренерські ліцензії УЄФА й попрацював із "молодіжкою" (U-18) Кардіфф Сіті.

В якості гравця центральний півзахисник взяв участь у десяти матчах усіх турнірів поточної кампанії. Раніше він вибув до кінця сезону через травму.

Контракт Ремзі з Кардіфф Сіті розраховано до кінця червня 2025 року.