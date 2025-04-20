Англія

"Червоні дияволи" знову встановили антирекорд.

Манчестер Юнайтед у неділю вкотре засмутив армію своїх уболівальників по всьому світу, програвши вдома Вулвергемптону з рахунком 0:1. Утім, команда Рубена Аморіма саме цього дня гарантувала собі місце в Прем'єр-лізі на наступний сезон.

Варто зазначити, що в першому колі Манчестер Юнайтед теж програв Вулвергемптону — з рахунком 0:2. "Червоні дияволи" поступилися "вовкам" в обох матчах одного сезону ліги вперше з сезону-1979/80.

Наступний матч чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед проведе в неділю, 27 квітня, — проти Борнмута на виїзді.