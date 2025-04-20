Англія

Відбулись матчі 33-го туру АПЛ.

Завершилось два матчі недільної програми 33-го туру АПЛ.

Після гучного тріумфу в Лізі Європи Манчестер Юнайтед осоромився перед власними вболівальниками в матчі з Вулвз. Команда Аморіма завдала більше ударів у ворота суперників, але в підсумку поступилась — 0:1. Переможний м'яч на рахунку Сарабії.

Манчестер Юнайтед - Вулвергемптон 0:1

Гол: Сарабія, 77

Манчестер Юнайтед: Онана — Фредріксон, Лінделеф (Йоро, 79), Мазрауї — Доргу (Далот, 59), Еріксен, Угарте (Маунт, 59), Амасс — Гарначо, Мейну (Фернандеш, 59) — Гойлунн (Обі, 70)

Вулвергемптон: Са — Буено, Агбаду, Тоті — Семеду (Гомеш, 74), Андре, Гомес, Аїт-Нурі (Доерті, 82) — Мунетсі, Кунья (Нассер Джига, 90) — Странд Ларсен (Са, 74)

Попередження: Доргу, Еріксен — Андре, Аїт-Нурі, Сарабія

В лондонському дербі між Фулгемом та Челсі сильнішим виявились гості. "Сині" здобули вольову перемогу завдяки голам Джорджа та Нету. За "котеджерів" забив Івобі.

Фулгем — Челсі 1:2

Голи: Івобі, 20 - Джордж, 84, Нету, 90+3

Фулгем: Лено — Тете (Кастань, 78), Андерсен, Бессі, Робінсон — Берге, Лукич (Керні, 72) — Сессеньйон (Вілсон, 79), Перейра, Івобі (Траоре, 85) — Хіменес (Вінісіус, 85)

Челсі: Санчес — Джеймс (Гюсто, 46), Чалоба, Колвілл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Мадуеке (Санчо, 46), Палмер, Нету — Джексон (Джордж, 78)

Попередження: Бессі — Колвілл, Кукурелья, Кайсед