Англія

Каррагер закликає Ліверпуль не допускати Александра-Арнольда на поле через невизначеність щодо його майбутнього.

Телеексперт Джеймі Каррагер висловився щодо ситуації навколо Трента Александра-Арнольда, чий контракт з Ліверпулем закінчується влітку. Каррагер наполягає, що правий захисник не повинен виходити на поле за мерсисайдців, якщо він справді має намір покинути клуб, оскільки це може вплинути на моральний стан команди.

Александра-Арнольда тісно пов’язують із трансфером до мадридського Реала, і його майбутнє стало ще більш невизначеним після підписання нових контрактів із Мохамедом Салахом та Вірджилом ван Дейком. У матчі проти Лестера Трент повернувся після травми і забив переможний гол, однак його емоційна реакція після матчу — зняття футболки та пристрасть у зверненні до фанатів — викликала додаткові запитання.

"Якщо Трент не погодився на новий контракт, він не повинен брати участі в матчах", — сказав Джеймі.

Каррагер зазначив, що якщо гравець не погодився на нову угоду з клубом, він не повинен брати участь у матчах Ліверпуля. Експерт вважає, що клуб повинен дати шанс молодому правому захиснику Конору Бредлі, який може отримати цінний досвід перед можливим заміщенням Александра-Арнольда наступного сезону, якщо той вирішить залишити команду.

"Нам потрібно оцінити, чи підійде нам Конор Бредлі наступного сезону, граючи щотижня. "Ліверпуль" має ухвалити рішення, чи варто шукати нового гравця на позицію правого захисника", — зазначив Каррагер.