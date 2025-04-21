Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 20 квітня 2025 року.

Ліверпуль здобув мінімальну, але важливу перемогу над Лестером у матчі 33-го туру англійської Прем’єр-ліги. Єдиний гол у зустрічі був забитий на 76-й хвилині — автором став захисник Трент Александер-Арнолд, який нещодавно повернувся після травми.

Після цієї звитяги "червоні" набрали 79 очок та продовжують впевнено очолювати турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи найближчого переслідувача — лондонський Арсенал на 13 пунктів.

Огляд матчу:

Лестер — Ліверпуль 0:1

Гол: Александер-Арнольд, 76

Лестер: Германсен — Перейра (Джастін, 83), Фас, Коуді, Томас — Ндіді (Скіпп, 83), Сумаре — Декордова-Рід, Ель-Ханнус, Мавідіді — Варді (Дака, 62)

Ліверпуль: Бекер — Бредлі (Александер-Арнольд, 71), Конате, ван Дейк, Цимікас — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї (Елліотт, 71), Діас — Гакпо (Жота, 60)

Попередження: Ндіді — Александер-Арнольд, Бредлі.