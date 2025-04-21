Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 20 квітня 2025 року.
Лестер - Ліверпуль, getty images
21 квітня 2025, 09:17
Ліверпуль здобув мінімальну, але важливу перемогу над Лестером у матчі 33-го туру англійської Прем’єр-ліги. Єдиний гол у зустрічі був забитий на 76-й хвилині — автором став захисник Трент Александер-Арнолд, який нещодавно повернувся після травми.
Після цієї звитяги "червоні" набрали 79 очок та продовжують впевнено очолювати турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи найближчого переслідувача — лондонський Арсенал на 13 пунктів.
Огляд матчу:
Лестер — Ліверпуль 0:1
Гол: Александер-Арнольд, 76
Лестер: Германсен — Перейра (Джастін, 83), Фас, Коуді, Томас — Ндіді (Скіпп, 83), Сумаре — Декордова-Рід, Ель-Ханнус, Мавідіді — Варді (Дака, 62)
Ліверпуль: Бекер — Бредлі (Александер-Арнольд, 71), Конате, ван Дейк, Цимікас — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї (Елліотт, 71), Діас — Гакпо (Жота, 60)
Попередження: Ндіді — Александер-Арнольд, Бредлі.