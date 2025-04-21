Англія

Черговий етап дербі "Північного Лондону".

Лондонські Арсенал та Тоттенгем претендують на півзахисника лісабонського Спортінгу Мортена Юльманна. Про це повідомляє Caught Offside.

За інформацією джерела, 25-річний данець привернув до себе увагу багатьох європейський клубів, але саме "шпори" та "каноніри" є найбільш зацікавленими клубами серед усіх.

Зазначається, що влітку Арсенал залишать Тома Парті та Жоржінью, тому на Емірейтс в особі Юльманда вбачають заміну для цих гравців.

Керівництво Спортінгу має намір виручити за свого опорного півзахисника 50-60 млн. євро.

Чинна трудова угода гравця з "левами" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

Цього сезону Мортен Юльманн відіграв за Спортінг 42 матчі, забив три голи та віддав дві результативні передачі.