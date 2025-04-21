Черговий етап дербі "Північного Лондону".
Мортен Юльманн, getty images
21 квітня 2025, 22:12
Лондонські Арсенал та Тоттенгем претендують на півзахисника лісабонського Спортінгу Мортена Юльманна. Про це повідомляє Caught Offside.
За інформацією джерела, 25-річний данець привернув до себе увагу багатьох європейський клубів, але саме "шпори" та "каноніри" є найбільш зацікавленими клубами серед усіх.
Зазначається, що влітку Арсенал залишать Тома Парті та Жоржінью, тому на Емірейтс в особі Юльманда вбачають заміну для цих гравців.
Керівництво Спортінгу має намір виручити за свого опорного півзахисника 50-60 млн. євро.
Чинна трудова угода гравця з "левами" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.
Цього сезону Мортен Юльманн відіграв за Спортінг 42 матчі, забив три голи та віддав дві результативні передачі.