Англія

"Каноніри" мають намір посилити атакувальну ланку.

Лондонський Арсенал влітку хочуть підписати вінгера Ньюкасла Ентоні Гордона. Про це повідомляє Football Insider.

За інформацією джерела, в запрошенні 24-річного англійця особисто зацікавлений головний тренер "канонірів" Мікель Артета.

Зазначається, що керівництво "сорок" не хоче відпускати одного з лідерів команди, але оскільки Ньюкаслу необхідно дотримуватися правил фінансового фейр-плей, вони можуть погодитися на продаж Гордона, якщо Арсенал запропонує "дуже великі гроші".

В свою чергу, керманич Ньюкасла Едді Гау вже повідомив керівників клубу, що він проти продажу вінгера, розглядаючи його як системоутворюючого гравця команди.

Цього сезону Ентоні Гордон відіграв за Ньюкасл 36 матчів, забив дев'ять голів та віддав сім результатвиних передач.