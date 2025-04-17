У лондонському клубі вивчають можливість повернення португальця.
Жозе Моурінью, Getty Images
17 квітня 2025, 21:58
Футбольні фанати можуть знову побачити Жозе Моурінью в Англії. Як повідомляє портал Goal із посиланням на Tutto Calcio Estero, можливість повернення Особливого на тренерський місток вивчають у Тоттенгемі.
Зараз Тоттенгем тренує Анге Постекоглу, але команда виступає невдало і розташовується лише на 15-й позиції в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.
Жозе Моурінью зараз очолює турецький Фенербахче. З Тоттенгемом португалець працював у 2019-2021 роках.
Цікаво, що "шпори" розпрощалися з Особливим чотири роки тому за лічені дні до фінального матчу Кубка англійської ліги.
Раніше Моурінью висловився про гру Зубкова після матчу Суперліги.