Англія

У лондонському клубі вивчають можливість повернення португальця.

Футбольні фанати можуть знову побачити Жозе Моурінью в Англії. Як повідомляє портал Goal із посиланням на Tutto Calcio Estero, можливість повернення Особливого на тренерський місток вивчають у Тоттенгемі.

Зараз Тоттенгем тренує Анге Постекоглу, але команда виступає невдало і розташовується лише на 15-й позиції в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

Жозе Моурінью зараз очолює турецький Фенербахче. З Тоттенгемом португалець працював у 2019-2021 роках.

Цікаво, що "шпори" розпрощалися з Особливим чотири роки тому за лічені дні до фінального матчу Кубка англійської ліги.

Раніше Моурінью висловився про гру Зубкова після матчу Суперліги.