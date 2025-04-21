"Червоні дияволи" уже обговорюють особисті умови контракту з форвардом Вулвергемптона.
Матеус Кунья, Getty Images
21 квітня 2025, 23:23
Манчестер Юнайтед став фаворитом у боротьбі за підписання бразильського нападника Матеуса Куньї з Вулвергемптона. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, перемовини між клубами вже тривають, а представники гравця вже обговорюють особисті умови з манкуніанцями.
У Юнайтед розуміють, що інтерес до Куньї виявляють і інші клуби, але в них є шанс скористатися клаусулою — 62,5 мільйона фунтів стерлінгів.
Після перших контактів між гравцем та "червоними дияволами" сторони залишилися з позитивними враженнями — це може стати важливим кроком до майбутнього трансферу.
У поточному сезоні Матеус Кунья провів за Вулвергемптон 31 матч, в яких він забив 16 голів та віддав 4 результативні передачі.