Англія

"Червоні дияволи" уже обговорюють особисті умови контракту з форвардом Вулвергемптона.

Манчестер Юнайтед став фаворитом у боротьбі за підписання бразильського нападника Матеуса Куньї з Вулвергемптона. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, перемовини між клубами вже тривають, а представники гравця вже обговорюють особисті умови з манкуніанцями.

У Юнайтед розуміють, що інтерес до Куньї виявляють і інші клуби, але в них є шанс скористатися клаусулою — 62,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Після перших контактів між гравцем та "червоними дияволами" сторони залишилися з позитивними враженнями — це може стати важливим кроком до майбутнього трансферу.

У поточному сезоні Матеус Кунья провів за Вулвергемптон 31 матч, в яких він забив 16 голів та віддав 4 результативні передачі.