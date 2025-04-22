Англія

"Лісники" здобули важливу перемогу на шляху до Ліги чемпіонів.

У матчі 33 туру англійської Прем'єр-ліги Ноттінгем Форест на виїзді здолав Тоттенгем з рахунком 2:1.

Команда Нуну Ешпіріту Санту вже на старті зустрічі створила комфортну для себе перевагу — Андерсон відкрив рахунок на 5-й хвилині, а Кріс Вуд подвоїв його на 15-й.

"Шпори" зуміли відповісти лише наприкінці поєдинку — на 87-й хвилині Рішарлісон скоротив відставання, однак часу на порятунок вже не залишилось.

Ноттінгем Форест продовжує свою боротьбу за вихід до Ліги чемпіонів, посівши третю сходинку. Колективу Анже Постекоглу, у свою чергу, вже давно не дивує поразками та незадовільними результатами в цьому сезоні.

Тоттенгем — Ноттінгем Форест 1:2

Голи: Рішарлісон, 87 - Андерсон, 5, Вуд, 15

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро (Девіс, 46), ван де Вен (Дансо, 46), Спенс — Кулусевські (Джонсон, 67), Сарр (Бергвалль, 81), Бентанкур — Одобер (Соланке, 67), Рішарлісон, Тель

Ноттінгем Форест: Селс — Вільямс, Міленкович, Мурільйо, Тоффоло — Домінгес (Єйтс, 58), Андерсон — Еланга (Морато, 46), -, Даніло (Гадсон-Одої, 58) — Вуд (Авонії, 76)

Попередження: Ромеро — Гіббс-Вайт, Єйтс, Селс, Тоффоло