Англія

Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату Англії, який пройде 23 квітня та розпочнеться о 22:00.

У рамках 34-го туру англійської Прем’єр-ліги-2024/25 пройде ще одне яскраве лондонське дербі — Арсенал прийматиме Крістал Пелес на Емірейтс Стедіум.

СЕРЕДА, 23 КВІТНЯ, 22:00. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙЛ СОЛСБЕРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Після ефектної перемоги над Іпсвіч Таун з рахунком 4:0, Арсенал прагне продовжити свою 11-матчеву безпрограшну серію. Леандро Троссар оформив дубль, а юний Ітан Нванері забив свій уже дев'ятий гол за першу команду в поточному сезоні з урахуванням усіх турнірів. Не залишився осторонь і Олександр Зінченко, який відзначився асистом і надійною грою на лівому фланзі оборони — як би там не було, але українець намагається максимально користуватися тими нечисельними можливостями, які йому час від часу даються.

Якщо брати у цілому, то команда Мікеля Артети наразі демонструє хорошу форму, і хоча титульні амбіції в АПЛ вже виглядають малоймовірними (для когось вже давно), але боротьба за друге місце триває, хоч, поза всілякими сумнівами, увесь акцент, мотивація та увага "канонірів" зараз може бути тільки на найпрестижнішому єврокубку. З огляду на майбутній півфінал Ліги чемпіонів проти Парі Сен-Жермен, клуб із Північного Лондона не має права на втрату ритму. Артета продовжує імпровізувати через травми — зокрема, форварда Жезуса, універсала Гаверца, ключового центрбека Габріела та універсального захисника Ріккардо Калафіорі — проте зміщений у півзахист Мікель Меріно став справжнім відкриттям весни: 6 голів і 10 результативних дій за два місяці.

Крістал Пелес, навпаки, переживає непростий відрізок, до цього демонструвавши просто феноменальну форму. З квітня “орли” здобули лише одну перемогу у Прем’єр-лізі та зазнали болісних поразок від Ман Сіті та Ньюкасла із загальним рахунком 0:10. У суботу Пелес зіграв унічию з Борнмутом 0:0, але залишився без основного захисника Кріса Річардса, який був вилучений та відбуватиме дискваліфікацію. Попри посередню форму останнім часом, команда Олівера Гласнера тримає в полі зору не тільки дербі з Арсеналом, а й півфінал Кубка Англії проти Астон Вілли, що відбудеться вже в суботу. "Орли" уже мають три перемоги у лондонських дербі цього сезону, проте двічі поступившись Арсеналу — 2:3 у Кубку ліги та 1:5 в АПЛ. Тож, можна зробити висновок, що в обох команд зараз інші акценти та турнірні пріоритети, проте це не означає, що нікому з них не потрібна тут перемога.