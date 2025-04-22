Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 34-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Сіті та бірмінгемська Астон Вілла.

Манчестер Сіті та бірмінгемська Астон Вілла зіграють на Етіхаді в рамках тридцять четвертого туру англійської Прем'єр-ліги.

Хосеп Гвардіола, після перемоги над Евертоном (2:0), залучив до стартового складу Ковачича в опорній зоні, тоді як Макейті зіграє на лівому фланзі атаки.

Унаї Емері, на тлі перемоги над Ньюкаслом (4:1), використав із перших хвилин Торрес та Діня в обороні, тоді як Онана гратиме в опорній зоні, а Ремзі та Тілеманс розташуються під нападником Рашфордом.

Манчестер Сіті: Ортега — Нунес, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Гюндоган, Ковачич — Сілва, Де Брюйне, Макейті — Мармуш.

Запасні: Едерсон, Гріліш, Доку, Гонсалес, Аканджі, Савіо, Хусанов, Фоден, Льюїс.



Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Онана, Камара — Ремзі, Тілеманс, Роджерс — Рашфорд.