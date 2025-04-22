Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 34-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Сіті та бірмінгемська Астон Вілла.
Матео Ковачич, Getty Images
22 квітня 2025, 21:06
Манчестер Сіті та бірмінгемська Астон Вілла зіграють на Етіхаді в рамках тридцять четвертого туру англійської Прем'єр-ліги.
Хосеп Гвардіола, після перемоги над Евертоном (2:0), залучив до стартового складу Ковачича в опорній зоні, тоді як Макейті зіграє на лівому фланзі атаки.
Унаї Емері, на тлі перемоги над Ньюкаслом (4:1), використав із перших хвилин Торрес та Діня в обороні, тоді як Онана гратиме в опорній зоні, а Ремзі та Тілеманс розташуються під нападником Рашфордом.
Манчестер Сіті: Ортега — Нунес, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Гюндоган, Ковачич — Сілва, Де Брюйне, Макейті — Мармуш.
Запасні: Едерсон, Гріліш, Доку, Гонсалес, Аканджі, Савіо, Хусанов, Фоден, Льюїс.
Запасні: Ольсен, Матсен, Гарсія, Дісасі, Макгінн, Барклі, Мален, Асенсіо, Воткінс.
Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Онана, Камара — Ремзі, Тілеманс, Роджерс — Рашфорд.
Гра Манчестер Сіті — Астон Вілла почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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