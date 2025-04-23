Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 22 квітня 2025 року.

Манчестер Сіті у матчі 34 туру англійської Прем'єр-ліги удома здобув перемогу над бірмінгемською Астон Віллою (2:1).

Команди у відкритому стилі розпочали гру, і тому глядачі побачили по голу з кожної сторони.

Але в подальшому "леви" все ж таки діяли більш обачно, тому "містянам" було важко розкрити їхню оборону. І так тривало аж до завершення компенсованого часу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Астон Вілла у рамках 32-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Манчестер Сіті — Астон Вілла 2:1

Голи: Сілва, 7, Нунеш, 90+4 — Рашфорд, 18 (пен.)

Манчестер Сіті: Ортега — Нунес, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Ковачич, Гюндоган — Сілва, Де Брюйне (Аканджі, 90+6), Макейті (Доку, 74) — Мармуш.

Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Дісасі, 62), Конса, Торрес, Дінь — Камара, Тілеманс, Онана (Асенсіо, 76) — Роджерс (Мален, 86), Ремзі (Макгінн, 62) — Рашфорд (Воткінс, 76).

Попередження: Гвардіол, Нунес, Сілва — Дінь, Роджерс, Воткінс