Керманич Манчестер Сіті прокоментував внесок підопічного до результатів команди.
Бернарду Сілва та Хосеп Гвардіола, Getty Images
23 квітня 2025, 09:30
Манчестер Сіті напередодні обіграв бірмінгемську Астон Віллу в домашньому матчі тридцять четвертого туру англійської Прем’єр-ліги.
Манчестер Сіті — Астон Вілла 2:1 Відео гола та огляд матчу АПЛ
Після завершення гри головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола залишив окремий коментар щодо виступу автора першого гола його команди в цій грі, португальського центрального півзахисника Бернарду Сілви.
"Бернардоу та те, що він зробив для нас цього сезону… Я ніколи про нього не забуваю! Я не забуваю про листопад, грудень, січень, лютий, березень, коли ми не виграли, здається, жодної гри, але він завжди був у порядку.
Пробігати по 30 кілометрів за гру в обидва боки поля, грати на різних позиціях, пресингувати, і дійсно зрештою настав момент, коли він був виснажений ментально. Не виграючи ігор, він був стомлений, майже на нулі.
Але Бернарду дає про себе знати у важливих іграх, бо має неймовірно особистість", — заявив іспанський фахівець.
У наступному турі Манчестер Сіті прийматиме Вулвергемптон.