Англія

Керманич Манчестер Сіті прокоментував внесок підопічного до результатів команди.

Манчестер Сіті напередодні обіграв бірмінгемську Астон Віллу в домашньому матчі тридцять четвертого туру англійської Прем’єр-ліги.

Манчестер Сіті — Астон Вілла 2:1 Відео гола та огляд матчу АПЛ

Після завершення гри головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола залишив окремий коментар щодо виступу автора першого гола його команди в цій грі, португальського центрального півзахисника Бернарду Сілви.

"Бернардоу та те, що він зробив для нас цього сезону… Я ніколи про нього не забуваю! Я не забуваю про листопад, грудень, січень, лютий, березень, коли ми не виграли, здається, жодної гри, але він завжди був у порядку.

Пробігати по 30 кілометрів за гру в обидва боки поля, грати на різних позиціях, пресингувати, і дійсно зрештою настав момент, коли він був виснажений ментально. Не виграючи ігор, він був стомлений, майже на нулі.

Але Бернарду дає про себе знати у важливих іграх, бо має неймовірно особистість", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі Манчестер Сіті прийматиме Вулвергемптон.