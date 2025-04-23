Англія

Бразильський клуб Фламенго вже зробив офіційну пропозицію досвідченому хавбеку.

Центральний півзахисник Арсеналу Жоржиньо готується залишити лондонський клуб після завершення сезону в статусі вільного агента. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, контракт 33-річного італійця бразильського походження з "канонірами" спливає влітку цього року, і продовження співпраці між сторонами наразі не очікується.

Зазначається, що бразильський гранд Фламенго вже надіслав Жоржиньо пропозицію щодо переходу на правах вільного агента.

При цьому жодних активних переговорів із саудівським клубом Неомом наразі не ведеться.

У поточному сезоні Жоржиньо провів за Арсенал 26 матчів, в яких він забив один гол та заробив п'ять попереджень.