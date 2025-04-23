Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 34-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонські Арсенал та Крістал Пелес.

Лондонські Арсенал та Крістал Пелес зіграють у дербі на Емірейтс у рамках тридцять четвертого туру англійської Прем'єр-ліги.

Мікель Артета, після розгрому Іпсвіча (4:0), залучив до стартового складу Тімбера та Льюїса-Скеллі на флангах оборони, тоді як Парті гратиме в центрі поля, а Стерлінг повернеться до атаки. Олександр Зінченко знову на лаві для запасних.

Олівер Гласнер, на тлі нічиєї проти Борнмута (0:0), використав із перших хвилин Лерму в трійці центральних захисників, тоді як Камада гратиме в центрі поля, а Девенні розташується під нападником Нкетіа.

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Ківьор, Льюїс-Скеллі — Едегор, Парті, Райс — Стерлінг, Троссар, Мартінеллі.

Запасні: Нето, Тірні, Сака, Зінченко, Батлер-Оєдеджі, Говер, Генрі-Френсіс, Кабія, Нванері.



Крістал Пелес: Гендерсон — Лерма, Лакруа, Геї — Муньйос, Вортон, Камада, Мітчелл — Езе, Девенні — Нкетіа.

Запасні: Тернер, Ворд, Сарр, Франса, Матета, Клайн, Г'юз, Ессе, Кпорха.



Гра Арсенал — Крістал Пелес почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.