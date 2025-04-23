Англія

Ганський хавбек був би радий залишитися в Лондоні на тлі завершення чинної угоди влітку.

Арсенал прагне зберегти опорного півзахисника Томаса Парті у складі й після завершення його чинного контракту, який спливає цього літа. Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, лондонський клуб вже розпочав переговори з 31-річним ганським півзахисником щодо нового договору.

Попри те, що раніше Парті вважали одним із кандидатів на вихід, його важлива роль у системі Мікеля Артети та відновлення форми змінили плани "канонірів". Ганець задоволений перебуванням у клубі, а його родина комфортно почувається в Лондоні.

Очікується, що гравець буде відкритий до варіанту з покращеним дворічним контрактом або ж угодою за схемою 1+1. Водночас Парті готовий розглянути й альтернативні варіанти, якщо домовленостей досягти не вдасться.

Нагадаємо, що Томас Парті приєднався до Арсеналу з мадридського Атлетіко влітку 2020 році. Хоча травми неодноразово виводили його з гри, він залишався ключовим елементом у побудові гри "канонірів", коли був у строю.