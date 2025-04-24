Англія

В послугах іспанця зацікавлений Лідс.

Лідс розглядає можливість призначення Сеска Фабрегаса на посаду головного тренера.

Нещодавно стало відомо, що керівництво "павичів" задумалося над відставкою Даніеля Фарке, який вивів команду до Прем'єр-ліги. Німець відомий тягою до домінуючого футболу, завдяки чому зарекомендував себе як фахівець по Чемпіоншипу, який не здатен адаптуватися до реалій елітного дивізіону.

Схоже, саме через це після підвищення в класі в Лідсі хочуть довіритися більш "гнучкому" наставнику, яким бачиться Фабрегас. Поки неясно, чи готовий іспанець залишити Комо.

Сеск Фабрегас відомий в Англії за грою за лондонські Арсенал і Челсі. Його контракт з італійським клубом розрахований до 2028 року.

Раніше повідомлялося, що Фабрегас залишиться в Комо.