В послугах іспанця зацікавлений Лідс.
Сеск Фабрегас, Getty Images
24 квітня 2025, 22:59
Лідс розглядає можливість призначення Сеска Фабрегаса на посаду головного тренера.
Нещодавно стало відомо, що керівництво "павичів" задумалося над відставкою Даніеля Фарке, який вивів команду до Прем'єр-ліги. Німець відомий тягою до домінуючого футболу, завдяки чому зарекомендував себе як фахівець по Чемпіоншипу, який не здатен адаптуватися до реалій елітного дивізіону.
Схоже, саме через це після підвищення в класі в Лідсі хочуть довіритися більш "гнучкому" наставнику, яким бачиться Фабрегас. Поки неясно, чи готовий іспанець залишити Комо.
Сеск Фабрегас відомий в Англії за грою за лондонські Арсенал і Челсі. Його контракт з італійським клубом розрахований до 2028 року.
Раніше повідомлялося, що Фабрегас залишиться в Комо.