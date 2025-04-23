Італія

Іспанський фахівець має намір продовжити проект скромного італійського клубу.

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас продовжить очолювати команду у наступному сезоні. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 37-річний іспанець має намір залишитись на посаді наставника скромної італійської команди, незважаючи на інтерес з боку інших топ-клубів Італії, а також зустріч із представниками Лейпцигу.

Також наголошується, що Фабрегас уже почав обговорювати з керівництвом клубу майбутні трансфери на літнє трансферне вікно.

Після 33 турів Ком набрав 39 очок і забирає 13 місце у Серії А.