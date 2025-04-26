Англія

Оточення гравця вже зустрілося з керівництвом Неом.

Воротар Манчестер Юнайтед Андре Онана розпочав переговори про можливий перехід до клубу з Саудівської Аравії. Про це повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, оточення гравця вже встигло зустрітися з представниками саудівської команди Неом, що виступає у другій за силою лізі країни.

На даний момент Онана не має нічого проти переходу і готовий змінити клубну прописку. Під керівництвом бразильського фахівця Періклеса Шамускі, який змінив за роки кар'єри 3 десятки клубів, Неом лідирує в чемпіонаті та вперше в історії пробився в еліту саудівського футболу.

Після 30 турів команда набрала 69 очок і відірвалася від найближчого переслідувача на 10 балів.

Раніше повідомлялося, що Гарначо може перейти в Челсі.