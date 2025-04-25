Англія

Челсі веде переговори про трансфер 20-річного аргентинця, але конкуренція з боку Атлетико та Наполі залишається високою.

Аргентинський вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо може залишити команду влітку, і одним із потенційних напрямків є Лондон.

За інформацією авторитетного журналіста Девіда Орнштейна, інтерес до гравця проявив лондонський Челсі, який активно шукає заміну дискваліфікованому Михайлу Мудрику.

Хоча Челсі виявив бажання підписати 20-річного гравця, переговори ще не завершені, і все залежатиме від того, чи знайдуть клуб і футболіст умови, що відповідають їхнім вимогам. Окрім Челсі, Гарначо має пропозиції від таких клубів, як Атлетіко та Наполі.

У поточному сезоні Гарначо продемонстрував відмінну гру, забивши десять голів і віддавши дев'ять асистів у 51 матчі за Манчестер Юнайтед.