Англія

Майбутнє 45-річного фахівця під питанням.

Енцо Мареска в найближчому майбутньому може покинути посаду головного тренера Челсі. Про це інформує CaughtOffside.

За даними джерела, Мареска може бути звільнений після завершення сезону-2024/25. При цьому думки членів ради директорів клубу з приводу майбутнього 45-річного фахівця розділилися.

Енцо Мареска прийняв Челсі минулого літа. На поточний момент команда розташовується на п'ятій позиції в турнірній таблиці Прем'єр-ліги і веде боротьбу за потрапляння в Лігу чемпіонів на наступний сезон.

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