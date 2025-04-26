Англія

Цікава новина з Англії.

Керівництво Манчестер Юнайтед хоче купити півзахисника лондонського Челсі Коула Палмера. Про це повідомляє The Independent.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" зроблять пропозицію "синім" щодо 22-річного англійця, якщо він буде відкритий до переходу. Потенційна угода може оцінюватися у 150 млн. євро.

Зазначається, що Челсі не бажає продавати Палмера, але в лондонському клубі незадоволені відсутністю прогресу гравця у другій половині сезону.

Чинна трудова угода півзахисника з "пенсіонерами" розрахована до 30 червня 2033 року. Трансфермаркт оцінює його у 130 млн. євро.

Цього сезону Коул Палмер відіграв за Челсі 39 матчів, забив 14 голів та віддав 9 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Палмер не може забити в 13 матчах поспіль за Челсі.