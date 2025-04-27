Англія

Раян Рейнольдс дуже задоволений.

Валлійський футбольний клуб Рексем, співвласником якого є голлівудська зірка Раян Рейнольдс, вперше в історії вийшов до Чемпіоншипу (другий за силою дивізіон Англії — прим.).

В рамках 45-го туру англійської Ліги 1, Рексем розбив Чарльтон із рахунком 3:0 та завдяки цій перемозі достроково забезпечив собі підвищення у класі на наступний сезон.

"Дракони" після 45 зіграних матчів впевнено посідають другу сходинку в турнірній таблиці Ліги 1, набравши 89 очок. За тур до кінця чемпіонату, вони випереджають найближчого переслідувача на п'ять очок.

Разом з Рексемом вихід до Чемпіоншипу ще декілька турів назад оформив Бірмінгем, який зараз має в своєму активі 102 пункти.

Раніше Ньюкасл відправив Іпсвіч до Чемпіоншипу.