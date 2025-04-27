Раян Рейнольдс дуже задоволений.
Сем Сміт та Раян Рейнольдс, getty images
27 квітня 2025, 09:47
Валлійський футбольний клуб Рексем, співвласником якого є голлівудська зірка Раян Рейнольдс, вперше в історії вийшов до Чемпіоншипу (другий за силою дивізіон Англії — прим.).
В рамках 45-го туру англійської Ліги 1, Рексем розбив Чарльтон із рахунком 3:0 та завдяки цій перемозі достроково забезпечив собі підвищення у класі на наступний сезон.
"Дракони" після 45 зіграних матчів впевнено посідають другу сходинку в турнірній таблиці Ліги 1, набравши 89 очок. За тур до кінця чемпіонату, вони випереджають найближчого переслідувача на п'ять очок.
Разом з Рексемом вихід до Чемпіоншипу ще декілька турів назад оформив Бірмінгем, який зараз має в своєму активі 102 пункти.
Раніше Ньюкасл відправив Іпсвіч до Чемпіоншипу.