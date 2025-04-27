Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку півфінального поєдинку Кубку Англії, у якому зіграють Ноттінгем Форест та Манчестер Сіті.

Ноттінгем Форест та Манчестер Сіті зіграють півфінал Кубка Англії на Вемблі.

Нуну Ешпіріту Санту, після перемоги над лондонським Тоттенгемом (2:1), використав із перших хвилин Еббота на правому фланзі оборони, тоді як Гадсон-Одої розташується на лівому фланзі атаки.

Хосеп Гвардіола, на тлі перемоги над бірмінгемською Астон Віллою (2:1), залучив до стартового складу Льюїса в опорній зоні, тоді як Савіо та Гріліш розташуються на флангах атаки.

Ноттінгем Форест: Селс — Ебботт, Міленкович, Мурільйо, Тоффоло — Андерсон, Домінгес — Даніло, Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої — Вуд.

Запасні: Мігель, Морато, Сангаре, Авонії, Морено, Жота, Еланга, Соса, Болі.



Манчестер Сіті: Ортега — Нунес, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Ковачич, Льюїс — Савіо, Сілва, Гріліш — Мармуш.

Запасні: Едерсон, Доку, Гонсалес, Де Брюйне, Гюндоган, Рейс, Аканджі, Хусанов, Фоден.



Гра Ноттінгем Форест — Манчестер Сіті почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.