Англія

Коментар нідерландського фахівця.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився враженнями після чемпіонства своєї команди в Прем'єр-лізі. "Червоні" гарантували собі титул за чотири тури до фінішу, розгромивши на своєму полі Тоттенгем (5:1).

"Було ясно, що ми не можемо програти цей матч. В автобусі всі говорили, що ми нізащо не програємо. Вони завжди знаходять спосіб перемогти. Я неймовірно пишаюся не тільки нашими гравцями, а й усіма людьми, що стоять тут, спортивними директорами, моїм тренерським штабом. Ми повинні поаплодувати їм.

Давайте забудемо, що це друге чемпіонство за 35 років. Друге за п'ять років — так краще", — цитує BBC Слота, який очолив команду перед початком сезону.

Для Ліверпуля це 20-й чемпіонський титул — повторення рекорду Манчестер Юнайтед.