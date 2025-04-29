Англія

Емоційна заява гравця збірної України.

Захисник Плімуту Максим Таловєров прокоментував перемогу своєї команди у матчі Чемпіоншипу проти Престона (2:1), яка, на жаль, не допомогла клубу втриматися у другому за силою дивізіоні в Англії.

"Я був радий повернутися на поле після реабілітації, але це розбиває серце, що ми не змогли уникнути вильоту. Ми всі спустошені, і я знаю, як багато цей клуб означає для кожного з нас.

Дякую, що підтримуєте нас – ми будемо працювати як ніколи наполегливо, щоб повернутися", — написав Таловєров у своєму Instagram.

Нагадаємо, Таловєров перебрався до Плімуту минулої зими. З того часу він провів 12 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.