Англія

Участь гравців у матчі проти Атлетіка в Більбао наразі під питанням.

Центральний захисник Маттейс де Лігт і правий вінгер Амад Діалло приєдналися до тренувань у загальній групі Манчестер Юнайтед напередодні виїзного поєдинку з Атлетіком, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Де Лігт повернувся після шести пропущених матчів, а без Діалло колектив Рубена Аморіма обходився протягом 15-ти протистоянь. Пізніше стане відомо, чи зможуть 25-річний нідерландець і 22-річний івуарієць допомогті своїй команді в першому півфінальному поєдинку плей-оф Ліги Європи-2024/25.

На рахунку Маттейса два гола в 40 матчах усіх турнірів поточної кампанії, тоді як Амад записав на свій рахунок дев'ять голів і вісім асистів у 36-ти зустрічах.

Нагадаємо, протистояння Атлетік Більбао — Манчестер Юнайтед відбудеться завтра, 1 травня, розпочавшись о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що правий захисник манкуніанців Діогу Далот може достроково завершити цей сезон через травму.