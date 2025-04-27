Втрата для команди Аморіма.
Diogo Dalot, getty images
27 квітня 2025, 15:18
Правий захисник Манчестер Юнайтед Діогу Дало отримав травму на тренуванні. Про це повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів".
Зазначається, що португалець пошкодив литковий м'яз та точно пропустить матч 34-го туру англійської Прем'єр ліги з Борнмутом.
"Ця травма може вибити Дало до кінця сезону. У нього проблема з литковим м'язом. Він постійно грав останнім часом. Ми намагалися проводити ротацію, але деякі гравці все одно багато грають. Він відчув дискомфорт на тренуванні", — заявив головний тренер МЮ Рубен Аморім.
Цього сезону Діогу Дало відіграв за Манчестер Юнайтед 51 матч, забив три голи та віддав п'ять результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед упевнений у майбутньому Далота в клубі на тлі чуток про Реал.