Правий захисник Манчестер Юнайтед Діогу Дало отримав травму на тренуванні. Про це повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів".

Зазначається, що португалець пошкодив литковий м'яз та точно пропустить матч 34-го туру англійської Прем'єр ліги з Борнмутом.

"Ця травма може вибити Дало до кінця сезону. У нього проблема з литковим м'язом. Він постійно грав останнім часом. Ми намагалися проводити ротацію, але деякі гравці все одно багато грають. Він відчув дискомфорт на тренуванні", — заявив головний тренер МЮ Рубен Аморім.

Цього сезону Діогу Дало відіграв за Манчестер Юнайтед 51 матч, забив три голи та віддав п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед упевнений у майбутньому Далота в клубі на тлі чуток про Реал.