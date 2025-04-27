Англія

Втрата для команди Аморіма.

Правий захисник Манчестер Юнайтед Діогу Дало отримав травму на тренуванні. Про це повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів".

Зазначається, що португалець пошкодив литковий м'яз та точно пропустить матч 34-го туру англійської Прем'єр ліги з Борнмутом.

"Ця травма може вибити Дало до кінця сезону. У нього проблема з литковим м'язом. Він постійно грав останнім часом. Ми намагалися проводити ротацію, але деякі гравці все одно багато грають. Він відчув дискомфорт на тренуванні", — заявив головний тренер МЮ Рубен Аморім.

Цього сезону Діогу Дало відіграв за Манчестер Юнайтед 51 матч, забив три голи та віддав п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед упевнений у майбутньому Далота в клубі на тлі чуток про Реал.