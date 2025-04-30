Англія

Бразилець отримав червону картку в поєдинку з Манчестер Юнайтед.

Центральний нападник Борнмута Еванілсон уникнув дискваліфікації на три матчі після успішної апеляції, передає офіційний сайт клубу.

У домашньому поєдинку з Манчестер Юнайтед у 34-му турі АПЛ-2024/25 гравець отримав червону картку на 68-й хвилині. "Вишні" тоді вели в рахунку (1:0), але втримати перемогу в меншості їм не вдалося.

Еванілсон мав пропустити матчі проти Арсеналу (В), Астон Вілли (Д) і Манчестер Сіті (В). Проте, FA скасувала дискваліфікацію 25-річного бразильця після позову Борнмута.

Зазначимо, що протистояння Арсенал — Борнмут відбудеться в суботу, 3 травня, розпочавшись о 19:30 за київським часом.