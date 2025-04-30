Керманич МЮ висловився про можливе підписання свого експідопічного.
Рубен Аморім, Getty Images
30 квітня 2025, 23:50
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував чутки навколо можливого підписання форварда лісабонського Спортінга Віктора Дьокереша, з яким він має досвід спільної роботи в чемпіонаті Португалії.
"Я не розмовляв з ним. Але якщо гравець хоче прийти до Манчестер Юнайтед лише заради гри в Лізі чемпіонів — тоді він не прийде.
Ми хочемо бачити у команді футболістів, які хочуть представляти Юнайтед, а не просто грати в окремих турнірах", — заявив Рубен Аморім для sport tv.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед не отримав згоди від Віктора Дьокереша на трансфер.