Англія

Керманич МЮ висловився про можливе підписання свого експідопічного.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував чутки навколо можливого підписання форварда лісабонського Спортінга Віктора Дьокереша, з яким він має досвід спільної роботи в чемпіонаті Португалії.

"Я не розмовляв з ним. Але якщо гравець хоче прийти до Манчестер Юнайтед лише заради гри в Лізі чемпіонів — тоді він не прийде.

Ми хочемо бачити у команді футболістів, які хочуть представляти Юнайтед, а не просто грати в окремих турнірах", — заявив Рубен Аморім для sport tv.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед не отримав згоди від Віктора Дьокереша на трансфер.