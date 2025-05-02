Англія

Цікава знахідка скаутів "Сіті".

Англійський Манчестер Сіті виявляє інтерес до центрального півзахисника стамбульського Галатасарая Габріеля Сара. Про це повідомляє UOL.

За інформацією джерела, керівництво "містян" поки не веде перемовини з турецьким грандом, але збирається зробити пропозицію щодо 25-річного бразильця під час літнього трансферного вікна.

Зазначається, що Галатасарай може вимагати за свого гравця близько 30 млн. євро. Влітку 2024 року, Сара перейшов до стамбульців з англійського Норвіча за 18 млн. євро.

Чинна трудова угода футболіста з "левами" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермакрт оцінює його у 22 млн. євро.

Цього сезону Габріель Сара відіграв за Галатасарай 41 матч, забив два голи та віддав вісім результативних передач.