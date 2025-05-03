Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 2 травня 2025 року.

Манчестер Сіті у матчі 35 туру англійської Прем'єр-ліги удома обіграв Вулвергемптон (1:0).

Команда Хосепа Гвардіоли провела перед чужими воротами майже весь перший тайм, і зрештою відкрила рахунок за допомоги удару Кевіна Де Брюйне, хоча до цього моменту мала реальну нагоду для того, щоб пропустити.

У другому ж таймі гра стала більш рівною, однак "вовки" так і наважились на штурм чужих воріт.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Вулвергемптон у рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Манчестер Сіті — Вулвергемптон 1:0

Гол: Де Брюйне, 35

Манчестер Сіті: Едерсон — Нунес, Діаш, Гвардіол, О’Райлі (Аканджі, 58) — Гюндоган (Макейті, 84), Ковачич (Гонсалес, 90+3) — Сілва, Де Брюйне (Фоден, 84), Доку — Мармуш (Льюїс, 83).

Вулвергемптон: Са — Доерті (Сарабія, 65), Агбаду, Тоті — Семеду (Буено, 86), Андре (Гедеш, 80), Гомес, Аїт-Нурі — Бельгард (Гомеш, 66), Мунетсі — Кунья (Хван, 85).