Англія

Бельгієць може опинитися в Бірмінгемі.

Керівництво бірмінгемської Астон Вілли розглядає можливість підписання півзахисника Манчестер Сіті Кевіна Де Брюйне. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, "леви" хочуть підписати 33-річного бельгійця, бо вважать його одним з найкращих гравців на своїй позиції, але розуміють, що втілити в життя цей трансфер буде вкрай важко.

Зазначається, що на Де Брюйне також претендують декілька клубів МЛС, в тому числі і Інтер Маямі, та італійський Комо, який вже намагається вийти на контакт з оточенням футболіста.

Нагадаємо, що влітку атакувальний півзахисник стане вільним агентом.

Цього сезону Кевін Де Брюйне відіграв за Ман Сіті 35 матчів, забив п'ять голів та віддав вісім результативних передач.