Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 3 травня 2025 року.

Лондонський Арсенал у матчі 35 туру англійської Прем'єр-ліги удома поступився Борнмуту (1:2).

Команда Мікеля Артети провела непоганий перший тайм, який залишила за собою завдяки голу Деклана Райса.

Однак поперерві "канонірів" уже почало не вистачати на повноцінну гру основним складом поміж двома матчами проти французького Парі Сен-Жермен у Лізі чемпіонів, чим колектив Андоні Іраоли залюбки скористався.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Борнмут у рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Арсенал — Борнмут 1:2

Голи: Райс, 34 — Гюйсен, 67, Еванілсон, 75

Арсенал: Рая — Вайт (Зінченко, 86), Саліба, Ківьор, Льюїс-Скеллі — Едегор, Парті, Райс (Меріно, 73) — Сака (Нванері, 86), Троссар, Мартінеллі (Стерлінг, 86).

Борнмут: Аррісабалага — Араухо (Скотт, 65), Забарний, Гюйсен, Керкез — Кук, Адамс — Таверньєр, Клюйверт (Семеньйо, 64), Уаттара (Брукс, 74) — Еванілсон (Джеббісон, 87).

Попередження: Еванілсон, Уаттара