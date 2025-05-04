Англія

Коментар португальського фахівця.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім виступив із коментарем щодо матчу 35-го туру АПЛ із Брентфордом. Зустріч закінчилася поразкою його підопічних, які виступали в експериментальному складі, з рахунком 3:4.

"Як клуб, ми зобов'язані розуміти, то зараз на нас лежить величезна відповідальність, адже ми повинні готуватися до різних турнірів. Мені сподобалися молоді гравці й те, що ми контролювали гру за невеликої кількості моментів", — цитує слова Аморіма BBC.

"У другому таймі ми були близькі до того, щоб зрівняти рахунок, але замість цього пропустили два голи. Ми боролися, але в підсумку програли. Це добре для майбутнього".

Після цього матчу Манчестер Юнайтед йде на п'ятнадцятій сходинці турнірної таблиці з 39 очками.