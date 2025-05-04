Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 4 травня 2025 року.

Манчестер Юнайтед у рамках 35-го туру АПЛ-2024/25 зазнав виїзної поразки від Брентфорда в результативному матчі.

Господарі поля відповіли на результативний удар гостей своїми двома в першому таймі, тоді як у другій половині поєдинку команди порадували ще чотирма голами на двох порівну.

Брентфорд іде дев'ятим у турнірній таблиці АПЛ, тоді як Манчестер Юнайтед перебуває на 15-й сходинці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брентфорд — Манчестер Юнайтед у рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Брентфорд — Манчестер Юнайтед 4:3

Голи: Шоу, 27 (авт.), Шаде, 33, 70, Вісса, 74 — Маунт, 14, Гарначо, 82, Діалло, 90+5

Брентфорд: Флеккен — Кайоде (Аєр, 81), Коллінз, ван ден Берг, Льюїс-Поттер (Нунес, 81) — Нергор, Ярмолюк (Єнсен, 68) — Мбемо, Дамсгор (Тьяго, 81), Шаде (Генрі, 72) — Вісса

Манчестер Юнайтед: Баїндир — Фредріксон (Лінделеф, 76), де Лігт (Магвайр, 35), Шоу (Йоро, 46) — Доргу (Діалло, 46), Угарте, Мейну, Амасс — Маунт (Еріксен, 57), Гарначо — Обі

Попередження: Угарте, Гарначо