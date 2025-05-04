Англія

Коментар італійського фахівця.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска дав коментар після домашньої перемоги над Ліверпулем із рахунком 3:1.

"Дуже важливі три очки, особливо на цьому етапі сезону. Ліверпуль показав, чому він такий хороший. Вони змусили нас глибоко оборонятися, що нам не подобається. Ми планували діяти агресивно, але суперник змусив нас перейти до іншого плану. Футболісти досить добре адаптувалися.

Ліверпуль показав, чому він виграв Прем'єр-лігу — у них топова команда", — сказав Мареска Sky Sports.

Челсі розташовується на п'ятій позиції в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. У наступному турі команда Марески зіграє в гостях у Ньюкасла.