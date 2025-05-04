Англія

Челсі переграв чемпіонський Ліверпуль

Команді Енцо Марески були потрібні всі три очки для продовження боротьби за місце в Лізі чемпіонів УЄФА, а колективу Арне Слота не потрібно було нічого.

Челсі — Ліверпуль, Getty Images

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Челсі — Ліверпуль 3:1

Голи: Фернандес, 3, Кванса, 56 (авт.), Палмер, 90+6 (пен.) — ван Дейк, 85



Челсі: Санчес — Кайседо, Чалоба, Колвілл, Кукурелья — Лавія (Гюсто, 78), Фернандес (Джеймс, 88) — Нету, К. Палмер, Мадуеке — Джексон (Санчо, 72).



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Бредлі, 58), Кванса, ван Дейк, Цимікас (К’єза, 82) — Ендо (Мак Аллістер, 69), Джонс — Салах, Елліотт (Собослаї, 69), Гакпо — Жота (Нуньєс, 58).



Попередження: Чалоба, Санчо — ван Дейк, Кванса