Англія

На думку Коула — це Мойзес Кайседо.

Атакувальний півзахисник Челсі Коул Палмер розповів, кого вважає найкращим гравцем команди в поточному сезоні.

Англієць відзначив внесок хавбека Мойзеса Кайседо. У неділю еквадорець відіграв увесь матч проти Ліверпуля і допоміг "синім" перемогти (3:1).

"Кайседо — наш найкращий гравець у цьому сезоні. Грати з ним — мрія. Він постійно відбирає м'яч у суперників, він скромний і милий у спілкуванні з усіма, його тут дуже люблять", — наводить журналіст Фабріціо Романо слова Коула Палмера.

Челсі посідає п'яте місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги за три тури до фінішу. У четвер колектив Енцо Марески проведе матч-відповідь зі шведським Юргорденом в 1/2 фіналу Ліги конференцій.