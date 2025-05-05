Англія

"Червоні дияволи" готуються до активного літа: нападник Брентфорда — серед головних цілей Аморіма.

Манчестер Юнайтед планує серйозні трансферні кроки влітку та розглядає нападника Брентфорда Браяна Мбемо як одного з головних кандидатів на підсилення атаки. Про це повідомляє The Telehraph.

Очікується, що за 25-річного камерунського форварда, якого оцінюють у 60 мільйонів фунтів стерлінгів, розгорнеться конкуренція серед клубів англійської Прем’єр-ліги.

Мбемо, який цього сезону забив уже 18 голів та віддав 8 асистів у 39 матчах, перебуває у шортлисті головного тренера Рубена Аморіма, що готує оновлення складу перед своїм першим повноцінним сезоном на Олд Траффорд. Крім Юнайтед, інтерес до гравця також виявляють Ньюкасл та Ліверпуль.

Ще одним можливим новачком МЮ, як повідомлялося раніше, може стати нападник Вулвергемптона Матеус Кунья з клаусулою в 65 мільйонів фунтів, однак інтерес до Мбемо не пов’язаний із цією угодою — бразилець більше діє на позиції центрального нападника, тоді як Мбемо вважається одним із найкращих вінгерів АПЛ.

Попри фінансові обмеження, пов’язані з правилами прибутковості та сталого розвитку Прем’єр-ліги, МЮ може поповнити бюджет завдяки можливим продажам Рашфорда та Антоні, які провели другу частину сезону в орендах.

У Брентфорді вже визнають, що можуть розглянути пропозиції щодо Мбемо. "Ми продаємо гравців, якщо ціна буде правильною — і в цьому випадку вона буде високою", — говорив головний тренер Томас Франк.