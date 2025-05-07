Англія

Молодий вінгер прокоментував чутки про інтерес з боку інших клубів і поділився думками про амбіції команди.

Крайній нападник Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо заявив, що задоволений своїм становищем у клубі й не планує змінювати команду найближчим часом.

"У мене контракт із Ман Юнайтед до червня 2028 року, тож я щасливий тут.

Якщо ми виграємо Лігу Європи, то гратимемо в Лізі чемпіонів — і наступний сезон розпочнемо з іншою ментальністю і в зовсім новий спосіб", — цитує слова Гарначо журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що в Алехандро Гарначо зацікавлені лондонський Челсі та мадридський Атлетіко.