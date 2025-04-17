Іспанія

Мадридці готові зробити спробу підписати аргентинця наступного літа.

Атлетіко Мадрид проявляє серйозний інтерес до 20-річного крайнього нападника Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо.

За інформацією джерел, "червоні дияволи" не виключають можливість продажу футболіста наступного літа, хоча Гарначо має контракт з клубом до 2028 року.

Очікується, що Манчестер Юнайтед вимагатиме близько 81,9 мільйона євро за молодого аргентинця, хоча Атлетіко не єдиний клуб, який проявляє до нього інтерес.

У нинішньому сезоні Гарначо взяв участь у 49 матчах за Манчестер Юнайтед, відзначившись десятьма голами та вісьмома результативними передачами. Його ринкова вартість оцінюється в 45 мільйонів євро за версією Transfermarkt.