Англія

Мерсісайдці хочуть замінити Трента Александера-Арнольда гравцем леверкузенського Баєра.

Ліверпуль уважно вивчає можливість підписання правого захисника леверкузенського Баєра Джеремі Фрімпонга як потенційної заміни для Трента Александера-Арнольда, який залишить клуб наприкінці поточного сезону та на правах вільного агента приєднається до мадридського Реала.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, новоспечений чемпіон Англії уже обізнаний із деталями щодо суми відступних, які коливаються в межах 35-40 мільйонів євро, і структурою виплат за 24-річного гравця.

Фрімпонг, який провів блискучий сезон у Бундеслізі, розглядається одним із головних кандидатів для підсилення правого флангу оборони. За повідомленнями, сам гравець зацікавлений у можливому переході до англійського гранда.

У поточному сезоні Джеремі Фрімпонг провів за Ліверпуль 47 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 4 голи та віддав 12 результативних передач.