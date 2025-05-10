Черговий бразилець для Пепа.
Wesley França, getty images
10 травня 2025, 15:23
Манчестер Сіті хоче підписати правого латераля бразильського Фламенгу Веслі Франса. Про це повідомляє журналіст Пабло Олівейра.
За інформацією джерела, керівництво "містян" вже веде активні переговори зі "стерв'ятниками" щодо переходу 21-річного бразильця найближчого літа.
Зазначається, що бразильський клуб має намір отримати за свого ключового гравця близько 45 млн. євро.
Чинна трудова угода футболіста з клубом розрахована до 31 грудня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 15 млн. євро.
Цього сезону Веслі Франса відіграв за Фламенгу 19 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі. Також на його рахунку дві гри у складі національної збірної Бразилії, в якій він дебютував у березні, цього року.