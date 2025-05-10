Манчестер Сіті хоче підписати правого латераля бразильського Фламенгу Веслі Франса. Про це повідомляє журналіст Пабло Олівейра.

За інформацією джерела, керівництво "містян" вже веде активні переговори зі "стерв'ятниками" щодо переходу 21-річного бразильця найближчого літа.

Зазначається, що бразильський клуб має намір отримати за свого ключового гравця близько 45 млн. євро.

Чинна трудова угода футболіста з клубом розрахована до 31 грудня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 15 млн. євро.

Цього сезону Веслі Франса відіграв за Фламенгу 19 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі. Також на його рахунку дві гри у складі національної збірної Бразилії, в якій він дебютував у березні, цього року.