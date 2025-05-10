Англія

Черговий бразилець для Пепа.

Манчестер Сіті хоче підписати правого латераля бразильського Фламенгу Веслі Франса. Про це повідомляє журналіст Пабло Олівейра.

За інформацією джерела, керівництво "містян" вже веде активні переговори зі "стерв'ятниками" щодо переходу 21-річного бразильця найближчого літа.

Зазначається, що бразильський клуб має намір отримати за свого ключового гравця близько 45 млн. євро.

Чинна трудова угода футболіста з клубом розрахована до 31 грудня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 15 млн. євро.

Цього сезону Веслі Франса відіграв за Фламенгу 19 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі. Також на його рахунку дві гри у складі національної збірної Бразилії, в якій він дебютував у березні, цього року.