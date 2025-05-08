Англія

26-річний голкіпер може продовжити кар'єру в АПЛ.

Джанлуїджі Доннарумма демонструє якісну гру в рамці воріт ПСЖ. При цьому майбутнє голкіпера залишається невизначеним — його чинний контракт у Парижі розрахований до середини 2026 року.

Як повідомляє портал Goal, посилаючись на інформацію журналіста Альфредо Педулли і сайту Football Italia, підписати Доннарумму хочуть Інтер і Ювентус.

При цьому представники Серії А побоюються, що Манчестер Сіті може перевершити їхні пропозиції у фінансовому плані. Англійський клуб влітку може купити нового воротаря, враховуючи можливий від'їзд Едерсона.

Також зазначається, що інтерес до 26-річного Доннарумми проявляє Баварія.

Раніше повідомлялося, що Доннарумма не може домовитися з ПСЖ щодо нового контракту.