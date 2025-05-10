Йдеться про Лінделефа і Парті.
Томас Парті, Getty Images
10 травня 2025, 23:19
Ювентус планує посилення свого складу на трансферне літо.
Як повідомляє Transfer News Live з посиланням на Calciomercato, туринський клуб хоче підписати двох футболістів з англійської Прем'єр-ліги — захисника Манчестер Юнайтед Віктора Лінделефа і півзахисника Арсеналу Томаса Парті.
Чинні контракти 30-річного Лінделефа і 31-річного Парті в Англії розраховані до кінця сезону, тобто найближчим літом їх можна буде підписати безкоштовно як вільних агентів.
Зазначимо, що раніше в пресі з'являлася інформація про бажання Арсеналу підписати новий контракт із Парті.
Раніше повідомлялося, що Арсенал домовився про трансфер Субіменді.