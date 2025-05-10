Лондонці зміцнюють центр поля.
Martín Zubimendi, getty images
10 травня 2025, 12:20
Лондонський Арсенал домовився з Реал Сосьєдад щодо переходу півзахисника Мартіна Субіменді. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво "канонірів" виплатить баскам "клаусулу" 26-річного іспанця в розмірі 60 млн. євро.
Зазначається, що умови особистого контракту гравця з лондонським клубом вже узгоджено. Термін угоди складатиме не менше п'яти років.
Чинна трудова угода гравця з іспанським клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.
Цього сезону Мартін Субіменді відіграв за Реал Сосьєдад 44 матчі, забив два голи та віддав дві результативні передачі.