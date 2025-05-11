Англія

Ньюкасл обіграв Челсі й піднявся на третю сходинку АПЛ

Команда Енцо Марески грали в меншості від 36 хвилини через вилучення нападника Ніколаса Джексона.

Ньюкасл — Челсі, Getty Images

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Ньюкасл — Челсі 2:0

Голи: Тоналі, 2, Гімараес, 90



Ньюкасл: Поуп — Шер, Ботман (Майлі, 55), Берн — Дж. Мерфі, Тоналі, Гімараес (Лонгстафф, 90+4), Лівраменто — Барнс, Ісак (Вілсон, 90+4), Гордон (Крафт, 64).



Челсі: Санчес — Кайседо, Чалоба (Санчо, 75), Колвілл, Кукурелья — Лавія (Гюсто, 75), Фернандес — Нету, К. Палмер, Мадуеке (Джеймс, 46) — Джексон.



Попередження: Шер, Мерфі, Гімараес, Крафт — Фернандес, Колвілл



На 36-й хвилині був вилучений Ніколас Джексон (Челсі) (грубе порушення).